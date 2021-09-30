Скончался певец Сайяд Ализаде

БАКУ /Trend Life/ - На 64 году жизни от коронавируса скончался популярный исполнитель народных песен, теснифов и эстрадных композиций Сайяд Ализаде, сообщили Trend Life из близкого окружения певца.

Сайяд Ализаде родился 6 августа 1958 года в селе Бабы Физулинского района. С детских лет выступал в различных ансамблях, был победителем республиканских конкурсов. Выпускник Государственного инженерно-строительного института и Государственного институт искусств. Выступал в ансамбле народных инструментов "Arzu", в составе которого становился лауреатом республиканских конкурсов "Oxu tar" и "İstedadlar axtarırıq", а также Всесоюзного международного фестиваля "Молодежь СССР – Греция". Выступал в составе коллектива легендарного Ислама Рзаева "Araz". Выпустил более пятнадцати альбомов, снял несколько клипов. Был создателем и руководителем творческого центра "Bəyaz gecələr".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)