В Баку реализуется проект по консервации произведений британского искусства c участием Руперта Физерстоуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей искусств Азербайджана совместно с Британским советом (British Council) с 3 февраля реализует проект по научным исследованиям и консервации произведений британского искусства c участием известного эксперта Руперта Физерстоуна, сообщает Trend Life.

Выступая в качестве независимого реставратора и консультанта по живописи, Руперт Физерстоун в 2001–2008 годах руководил консервацией картин Британской королевской коллекции в Виндзорском замке. С 2008 по 2021 годы он возглавлял отдел консервации Музея Фицуильяма при Кембриджском университете, а также занимал пост директора Института Гамильтона Керра.

Руперт Физерстоун выступил с презентацией, отражающей его деятельность в области консервации произведений искусства. В соответствии с программой проекта было проведено исследование по научному изучению, сохранению и определению современного состояния британской коллекции.

Директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, директор представительства British Council в Азербайджане Наргиз Гаджиева рассказали о важности проекта.

Далее был проведен тренинг для сотрудников научно-реставрационного, научно-исследовательского и фондового отделов музея, посвященный передовым методам консервации, долгосрочной сохранности и устойчивости.

В последний день проекта, 7 февраля, будут представлены предложения и рекомендации по разработке плана подготовки британской коллекции к выставке, а также обсуждены окончательные результаты проекта.

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