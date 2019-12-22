"Лацио" победил "Ювентус" и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу

Футболисты римского "Лацио" со счетом 3:1 победили туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Лацио" голы забили Луис Альберто (16-я минута), Сенад Лулич (73) и Данило Катальди (90+4). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (45). В составе "Ювентуса" был удален Родриго Бетанкур (90+4).

"Ювентус" участвовал в Суперкубке Италии на правах чемпиона страны прошлого сезона, "Лацио" является победителем прошлогоднего розыгрыша Кубка Италии. Команды в пятый раз встречались в матче за Суперкубок Италии, "Лацио" в третий раз одержал победу, "Ювентус" побеждал дважды. 7 декабря "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии (3:1), нанеся туринскому клубу первое поражение в сезоне.

Суперкубок Италии проводится ежегодно с 1998 года. "Лацио" в пятый раз стал обладателем трофея, в предыдущий раз римский клуб побеждал в 2017 году, обыграв "Ювентус" со счетом 3:2. Дважды "Лацио" становился чемпионом Италии и семь раз выигрывал кубок страны.

"Ювентус" восьмой год подряд играл в матче за почетный трофей, в прошлом году в финале туринская команда победила "Милан" (1:0), всего в активе "Ювентуса" восемь побед в турнире, что является рекордом. Клуб из Турина является 35-кратным чемпионом Италии, 13 раз "Ювентус" становился победителем кубка страны

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