"Ювентус" объявил о возвращении футболиста Мораты

Нападающий Альваро Мората на правах аренды перешел в итальянский "Ювентус" из испанского "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. Также у итальянского клуба есть право выкупа.

Мората уже выступал за "Ювентус с 2014 по 2016 год, став за этот период двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии. Также испанец вместе с туринским клубом доходил до финала Лиги чемпионов.

Форвард является воспитанником мадридского "Реала", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Два раза он выигрывал Лигу чемпионов, по разу побеждал в Суперкубке УЕФА, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира. Также нападающий играл за английский "Челси", где стал обладателем Кубка Англии, а в 2019 году перебрался в "Атлетико".

В составе сборной Испании Мората становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира, чемпионом Европы среди игроков до 19 лет и до 21 года. За основную команду провел 33 матча, забив 17 голов.