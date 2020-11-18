Азербайджан и Люксембург сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана сыграла с командой Люксембурга в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Trend, матч, который прошел на стадионе Жози Бартель в Люксембурге, закончился со счетом 0:0.

Отметим, что после шести туров Азербайджан расположился на третьем месте в первой группе Лиги C с шестью очками.