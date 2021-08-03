Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Очень радуюсь, что завоевал олимпийскую награду. У меня есть много наград, но медали Олимпиады не было. Счастлив, что наконец-то дебютировал на Играх, заслуженно завоевал лицензию, а затем и медаль… Это победа моего отца!" – поделился впечатлениями азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (77 кг) сегодня после победы со счетом 4-1 над армянским спортсменом Карапетом Чаляном в схватке за бронзовую медаль на Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Он выразил надежду, что остальные азербайджанские борцы тоже завоюют олимпийские медали.

Отметим, что это третья бронзовая медаль в активе команды Азербайджана на Олимпиаде в Токио. До этого на пьедестал поднялись дзюдоистка Ирина Киндзерская и боксер Лорен Альфонсо Домингес.

Рафик Гусейнов родился 16 мая 1988 года в Ташкенте (Узбекистан). В возрасте одного года семья Рафига переезжает в Баку. Учился в Экологическом лицее "Араз" и Республиканском олимпийском спортивном лицее в Баку. С 1996 года представлял спортивное общество МВД Азербайджана (бывшее "Динамо"). Выпускник факультета Международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета.

Чемпион Европы среди юниоров 2008 года, чемпион Европы 2011 года, победитель Кубка мира 2015 года, серебряный призёр Первых Европейских игр 2015 года в Баку. В 2016 году решил оставить спорт, но…

"Рафиг Гусейнов собирался завершить карьеру еще в 2016 году, я узнал об этом после нашей беседы, когда мы познакомились во время участия в проекте Форд Баярд во Франции. У него были победы на международных соревнованиях, но не было олимпийской медали. Его отец и личный тренер Радик Гусейнов является заслуженным тренером Азербайджана, и он мечтал об олимпийской медали сына. Рафиг не ушел из спорта, так как дал слово своему отцу и сдержал его!", – рассказал Trend Life спортивный комментатор Сянан Шафизаде.

На чемпионате мира 2019 года в Астане (Казахстан) Рафиг Гусейнов в весовой категории до 82 кг завоевал серебряную медаль. В 2020 году стал чемпионом Европы в Риме в весовой категории до 82 кг. Рафиг Гусейнов – представитель СКА Азербайджана, является старшим лейтенантом ВС Азербайджана. Женат, имеет двоих сыновей. Младшие братья-близнецы Рафика – Адиль и Руфат – тоже являются профессиональными борцами и входят в сборную страны.

Фото – Дилявар Наджафов

(Автор: Вугар Иманов)