Борцы Мария Стадник и Гаджи Алиев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мария Стадник вышла в полуфинал Олимпиады в Токио, передает Trend.

Спортсменка в весовой категории 50 кг обыграла в четвертьфинале представительницу Туниса Сарру Хамди со счетом 10:0.

На старте представительница Азербайджана победила россиянку Стальвиру Оршуш.

В то же время азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В четвертьфинале тяжелоатлет весом 65 кг встретился с Даулетом Ниязбековым из Казахстана. Г.Алиев, победивший соперника со счетом 9:1, вышел в полуфинал.

Напомним, что ранее он победил Г.Алиев победил соперника из Сенегала А.Диатту со счетом 4:0.