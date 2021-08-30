В шестой день Паралимпиады в Токио разыграют 54 комплекта наград

В Токио сегодня разыграют 54 комплекта паралимпийских медалей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В шестой день Паралимпиады соревнования пройдут по теннису на колясках, плаванию, настольному теннису, волейболу сидя, баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, стрельбе, голболу, бочча, конному спорту, футболу, легкой атлетике и стрельбе из лука.