Никол Пашинян должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" - российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян должен окончательно подписать и привести в действие необходимые документы по установлению новых отношений с Азербайджаном, Россией и Турцией. Об этом сказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, ещё никогда в истории не было ситуации, чтобы после поражения в войне в стране не разразился политический кризис: "Именно так развивается ситуация и в Армении после подписания соглашения 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе".

Солонников подчеркивает, что проблемы в проигравшей стране формируются обычно по двум направлениям.

"Во-первых, всегда есть политические силы (более или менее организованные и сплоченные), которые выступали, и будут выступать дальше, против действующей власти. Руководство любой страны имеет своих оппонентов на внутриполитическом пространстве. Даже самое успешное руководство. А Никол Пашинян таким уж успешным и однозначным лидером страны не был. Проблемы у него были, и достаточно большие, с самого начала его правления после прихода к власти на волне протестов 2018 года. Подписание капитуляции – это всегда прекрасный повод для противников власти поквитаться с ней", - сказал он.

Российский политтехнолог добавляет, что во-вторых, поражение – это всегда серьезнейший психологический шок для населения: "Ему-то всё время рассказывали, что всё будет отлично, что боеспособность высока, генералы талантливы, солдаты бесстрашны, укрепления надёжны и т.д. И вдруг это всё развалилось. Возникает сильнейший внутренний диссонанс и психологический шок, который требует разрядки. В таком состоянии массы сами готовы найти виновного и покарать его. Тем более, когда есть "добрые люди", готовые подсказать куда идти и кого поднимать на штыки".

По словам Дмитрия Солонникова, здесь очень важен временной фактор.

"Эти эмоциональные действия имеют краткосрочный характер. Если переворота не происходит в первые дни и лидера страны не свергают, а новые лица не приходят к управлению государством, то дальше напряжение в массах спадает, и политические силы начинают адаптироваться к новой реальности. Именно так всё и произошло в Армении",- подчеркивает Дмитрий Солонников.

Эксперт отмечает, что критическими для Пашиняна были первые дни после 10 ноября: "Именно в этот период он пропал из публичного поля, переждав где-то в безопасном месте. Здесь говорят и о посольстве США, и о подземном бункере на случай ядерной войны, и о дальней воинской части… В общем, совершенно не важно, где именно он находился".

Солонников добавил, что отзвучали грозные речи о необходимости быстрого военного реванша. Сошли на нет призывы отказаться от подписанных соглашений.

"Сейчас уже понятно, что запускать жизнь в новой поствоенной Армении будет именно Никол Пашинян. Он должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" , окончательно подписать и привести в действие необходимые документы по установлению новых отношений с Азербайджаном, Россией и Турцией. Пашинян должен пережить экономический кризис, вызванный тем же поражением в войне. Никто из оппозиционных политиков сейчас не заинтересован брать на себя все эти обязанности. Критиковать – да. Перехватывать власть и потом отвечать за неизбежные шаги – нет",- отмечет политтехнолог.

По мнению российского эксперта, конечно, есть шанс, что после запуска новых логистических коридоров, установления нормальных отношений с соседями, появятся возможности для улучшения социально-экономического положения.

"Возглавить этот потенциально возможный рост желающие уж точно найдутся. Тогда Пашинян войдет в историю как политик, приведший Армению к поражению в войне, а кто-то новый будет уже ассоциироваться с позитивными изменениями в жизни армянского народа. Для этого будут нужны новые выборы в парламент и формирование нового кабинета министров по итогам распределения голосов в нем. Но это не раньше, чем летом - осенью. Если же нынешнему руководству удастся пересидеть этот рубеж, а восстановление экономики и нормализация жизни начнется еще при нём, то появятся шансы и на сохранение мандата.

Но это новая политическая игра, отложенная на несколько месяцев", - подытожил Солонников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)