На центральной автомагистрали Грузии в трех ДТП пострадали 20 автомобилей

На участке в два километра на центральной трассе Грузии "Восток-Запад" в трех ДТП столкнулись более 20 автомобилей, как передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия сообщает Первый канал.

У села Игоети в регионе Шида Картли на центральной трассе между Восточной и Западной Грузией в трех точках произошли аварии, в которых участвовали более 20 автомобилей.

Причиной аварий, случившихся у села Игоети региона Шида Картли, стала резко ухудшившаяся погода, вызвавшая гололедицу и снегопад.

По информации телеканала, несмотря на то, что дорожные службы посыпали дорогу солью, она не смогла снизить скольжение автомобилей, и водители не справились с управлением.

На места происшествий прибыли бригады скорой помощи для оказания первой помощи. Ни один из водителей или пассажиров серьезно не пострадал.

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