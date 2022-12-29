В Грузии появится питомник кавказских оленей

Бюджет Агентства дикой природы Грузии в 2023 году вырастет на 60% за счет проекта "Спасем природу – Грузия". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В рамках проекта в 2023 году агентство получит 1 миллион евро от правительства Швеции на восстановление лесопарка Крцаниси, а также обустройство питомника кавказских благородных оленей, для чего будет выделена территория в 200 гектаров.

Что касается восстановления лесопарка Крцаниси и его зеленой зоны, то на этой территории уже запрещена охота, рыбалка и вырубка деревьев.

Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства.

На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров.

Если проект питомника окажется успешным, ареал обитания вида увеличится на 8 тысяч гектаров.