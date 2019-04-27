На границе с КНДР жители Южной Кореи образовали живую цепь протяженностью 500 км

Живую цепь протяженностью 500 км образовали в субботу жители Южной Кореи вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны (ДМЗ) в знак стремления к миру, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам представителя оргкомитета Ким Сан Ок, акция состоялась в полном соответствии с изначальным планом. "Несмотря на то, что некоторые скептики высказывали сомнение в возможности проведения столь масштабного мероприятия, все прошло просто отлично, без проблем", - отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Главная цель акции - показать, что мы, жители южной части Корейского полуострова, хотим мирного неба над головой. Мы хотим растить детей, спокойно работать, жить обычной жизнью, не думая об угрозе войны. Уверены, что того же желают простые корейцы, находящиеся по другую сторону границы. Именно поэтому полмиллиона человек взялись за руки и на протяжении 15 минут сформировали живую цепь вдоль 38-й параллели от западного до восточного берега Корейского полуострова", - говорит Ким Сан Ок.

Каждый из участников, среди которых оказалось множество иностранцев, включая граждан России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ, должен был заплатить организационный сбор в размере 10 тыс. вон (около $9). Эти деньги пошли на обеспечение мероприятия, а остатки будут использованы на гуманитарные проекты.

Мероприятие приурочено также к сотой годовщине антияпонского восстания, которую масштабно отмечают как на юге, так и на севере Кореи. Кроме того, ровно год назад на границе двух стран состоялась первая встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По итогам исторического саммита стороны подписали Пханмунджомскую декларацию, которая заложила основы для дальнейшей нормализации межкорейских отношений.

ДМЗ представляет собой фактическую границу между Республикой Корея и КНДР. Длина этой нейтральной полосы - 241 км, ширина - 4 км.

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