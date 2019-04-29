Генсек ООН обвинил интернет в подъеме ксенофобии

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа преступлений, совершенных на почве ксенофобии, и связал их распространение с ресурсами интернета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По всему миру мы видим беспокоящий массовый подъем нетерпимости и преступлений на почве ненависти, совершаемых в религиозных местах, - отметил он в распространенном в понедельник заявлении. - Только в последние дни атакам подверглись синагога в США и церковь в Буркина-Фасо".

Генсек констатировал, что "сосредоточением подобной ненависти являются некоторые ресурсы в интернете, где схоже мыслящие ксенофобы находят друг друга". Такие платформы, по мнению Гутерриша, служат распространению и усилению межрелигиозной ненависти.

"Такая ненависть угрожает всем, именно поэтому борьба с ней - это работа каждого, - заключил он. - Политические и религиозные лидеры имеют особую ответственность по пропагандированию мирного сосуществования. Я рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны правительств, гражданских сообществ".

В субботу 19-летний Джон Ирнест открыл стрельбу в синагоге калифорнийского города Поуэй (округ Сан-Диего). В результате один человек погиб, несколько получили ранения. Полиция задержала подозреваемого вскоре после инцидента. Мэр города назвал нападение преступлением на почве ненависти.

Кроме того, как сообщило Agence France-Presse, в минувшие выходные по крайней мере пять человек стали жертвами нападения на протестантскую церковь в городе Сигаджи на севере Буркина-Фасо.

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