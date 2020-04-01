В ВОЗ назвали общее число зараженных коронавирусом в мире

В мире 1 апреля 2020 01:21 (UTC+04:00)
В ВОЗ назвали общее число зараженных коронавирусом в мире

В общей сложности 750 890 случаев заражения новым коронавирусом и 36 405 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени 31 марта. Об этом сообщила во вторник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 57 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 3 301. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 423 946 и 26 694 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 131, а умерших - на 2 733.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 163 014 человек, 2 954 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 30 марта там зафиксированы 104 868 заболевших и 3 671 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 140 640. Далее следуют Италия (101 739), Испания (85 195), Китай (82 545), и Германия (61 913).

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