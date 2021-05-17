Исполнительный директор ЮНИСЕФ попросила G7 пожертвовать вакцины механизму COVAX

В мире 17 мая 2021 08:46 (UTC+04:00)
Исполнительный директор ЮНИСЕФ попросила G7 пожертвовать вакцины механизму COVAX

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор в понедельник обратилась к странам Группы семи (G7) с просьбой пожертвовать вакцины от коронавируса международной платформе COVAX, столкнувшейся с дефицитом прививок из-за прекратившихся поставок вакцин из Индии. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, по подсчетам ЮНИСЕФ, занимающегося поставками вакцин по линии COVAX, к концу мая фонд столкнется с дефицитом в 140 млн доз, к концу июня - с дефицитом в 190 млн доз.

Дефицит наблюдается потому, что Индия ограничила обещанные COVAX поставки вакцины AstraZeneca, производимой индийским Институтом сыворотки, и намерена использовать их внутри страны для борьбы с новой вспышкой коронавируса.

"Предоставление <...> доступных избытков доз вакцин - минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас", - заявила Фор. Она также добавила, что подобные шаги могут помочь не допустить превращения уязвимых стран в очаги распространения вируса.

Кроме того, ссылаясь на результаты исследований, проведенных аналитической компанией Airfinity, директор отметила, что если бы страны Группы семи поделились только 20% своих запасов вакцин в июне, июле и августе, то число предоставленных ими доз вакцин достигло бы 153 млн. По словам Фор, данные действия не помешали бы странам вакцинировать собственное население.

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