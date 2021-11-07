Американские химики создали деревянный нож, который острее стального

Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

В статье говорится, что специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. От хрупкости органический материал избавили прессованием при высокой температуре. Чтобы придать древесине долговечность — прежде всего защитить от попадания воды, — ее пропитали минеральным маслом.

Из нового материала испытатели изготовили столовый нож, который, по их словам, острее и прочнее обычных приборов из пищевой стали.