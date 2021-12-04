Стало известно о реорганизации Twitter

Компания Twitter начнет реорганизацию, новый глава корпорации Параг Агравал сообщил, что операционная строгость должна начинаться сверху, и поменял принципы формирования отделов. Об этом стало известно Washington Post, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Из "создания", "дизайна" и "разработки продуктов" в команды, организованные по тому, над чем они работают - выручка, потребитель, технологии», - приводит издание письмо Агравала сотрудникам.

Как отмечается, главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис, уйдут из компании. Сам Агравал объяснил реорганизацию желанием сделать принятие решений четким, усилить подотчетность и ускорить исполнение. «Мы все обсуждали критическую необходимость в большей операционной строгости, и это должно начинаться сверху», - отметил Агравал.

Twitter, по данным издания, сообщил о своих шагах комиссии по ценным бумагам и биржам США.