Турция и Болгария пообещали Венгрии продолжить транзит российского газа

БАКУ /Trend/ - Венгрия заручилась согласием Турции и Болгарии обеспечить для нее в предстоящие годы транзит российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Trend.

В ходе встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами Турции и Болгарии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Руменом Радевым - были достигнуты соглашения, которые, по словам Сийярто, будут способствовать национальным интересам и обеспечению безопасности энергоснабжения Венгрии в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что Турция и Болгария останутся надежными транзитными маршрутами для газовых поставок.

Венгрия получает основную часть своего газа из России через газопровод "Турецкий поток" и его ответвления, проходящие через территории Болгарии и Сербии.

По словам Сийярто, без этих маршрутов Венгрия столкнулась бы с серьезными проблемами в обеспечении безопасных поставок газа в страну. Он также отметил, что ранее было подписано соглашение о поставках 275 млн кубических метров турецкого газа в 2024 году, которые ожидаются во втором и третьем кварталах.