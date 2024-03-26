Япония одобрила экспорт новейшего истребителя

БАКУ /Trend/ - Правительство Японии приняло решение о смягчении ограничений на экспорт военного оборудования, что позволит стране осуществлять поставки новейшего истребителя, который разрабатывается совместно с Великобритании и Италией.. Об этом объявил кабинет министров Японии, передает Trend.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Фумио Кисиды была принята обновленная версия правил экспорта военного оборудования и технологий. Эти изменения были согласованы ранее в текущем месяце правящей Либерально-демократической партией Японии и ее коалиционным партнером, партией Комэйто.

В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания согласовали совместную разработку истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Этот проект, известный как GCAP (Global Combat Air Programme), объединил программы Tempest, ведомые Лондоном и Римом, и японскую программу F-X. Цель проекта - создание альтернативы истребителям, разрабатываемым США и Евросоюзом, с учетом совместимости с военной техникой США и НАТО.