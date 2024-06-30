Саудовская Аравия призвала своих подданных покинуть Ливан

БАКУ /Trend/ - Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан покинуть Ливан из-за возросшего напряжения между Израилем и ливанской партией "Хезболлах", передает Trend.

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана и подтверждает свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает уже находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - говорится в заявлении дипмиссии в соцсети Х.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. После операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, власти Израиля планируют одновременно нанести удар по "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая его территорию с севера.