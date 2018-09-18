В Ливии силовые органы привели в готовность из-за боев у Триполи

18 сентября 2018 20:18 (UTC+04:00)

Все силовые органы, подчиняющиеся правительству национального согласия Ливии, во вторник приведены в состояние повышенной готовности из-за возобновившихся столкновений между вооруженными группами в районе аэропорта ливийской столицы, передает РИА Новости.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" - выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек. Как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

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