В одном из древнейших христианских городов Сирии зажгли рождественскую елку

24 декабря 2018 12:10 (UTC+04:00)

Праздничные мероприятия в честь рождества с участием жителей города и высокопоставленных гостей состоялось в одном из первых христианских городов Сирии - Маалюля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Традиционно главной частью празднования стало включение праздничных огней на елке, установленной на центральной площади города. Мероприятие сопровождалось выступлениями детского оркестра и праздничного марша. Примечательно, что 25 декабря в Сирии рождество празднуют не только католики, но и остальные христианские конфессии, включая православных.

Сотни граждан, включая представителей мусульманских конфессий, поздравляли друг друга и пели патриотические и рождественские песни в воскресенье.

В конце мероприятия состоялась служба в храме при монастыре святой Феклы.

"Мы продолжаем жить, поэтому это символично для нас. Это этап в будущее в экономике, быту и просто в счастье, которое Господь нам дал. Елка для меня - символ жизни. Зажжение ее огней - это свет и жизнь. Мы каждый год проводим этот праздник. Мы не жалуемся на тот кризис, в котором мы прожили, и смотрим вперед. Это не первый раз наряжается елка (за годы войны)", - рассказал РИА Новости отец Абдаллах.

История Маалюля начиналась приблизительно семь тысяч лет назад. Монастырь здесь был построен в первой четверти четвертого века и считается самым древним монастырем в мире, на тот момент все жители города были христиане.

Маалюля стала еще больше известна в мире во время сирийского кризиса. Отряды террористов дважды захватывали город сожгли храмы, разграбили монастырь и похитили монахинь, которых позже удалось вызволить из плена. Город, где по-прежнему службы проходят на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос, был освобожден в 2015 году и продолжает активно восстанавливаться в том числе при поддержке Русской православной церкви.

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