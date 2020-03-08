Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК, сообщает Блумберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников агентства, Эр-Рияд может повысить добычу нефти еще больше - до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день, подобный рост "поверг бы рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.

Блумберг оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".