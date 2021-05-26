Глава британского МИД прибыл в Израиль, где встретится с главами МИД и Минобороны

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прибыл во вторник вечером в Израиль. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в Израиле у Рааба запланированы переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази и министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

25 мая глава американской дипломатии Энтони Блинкен начал с Израиля поездку по странам региона. В Иерусалиме во вторник он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Ашкенази и Ганцем, позднее встретился в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.