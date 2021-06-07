Замминистра финансов Катара сообщил о работе с Россией над увеличением числа рейсов

Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways работает с властями России по вопросу увеличения количества рейсов между странами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Катара по экономическим вопросам Сауд бен Абдулла аль-Аттыйя в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Trend.

"Даже с моей личной точки зрения, было бы хорошо иметь вообще ежедневные полеты, потому что Россия замечательная, красивая страна. И, в общем-то, туризм с обеих сторон между нашими странами - это такая очень интенсивная, развивающаяся индустрия. И добавляет ценности обеим странам, - сказал он. - И генеральный директор Qatar Airways работает с российским правительством над тем, чтобы обеспечить большее количество рейсов в Россию".

Ранее посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани сообщил, что сейчас прямые рейсы между Москвой и Дохой осуществляются трижды в неделю.