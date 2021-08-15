При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли не менее 20 человек (Обновлено)

По меньшей мере 20 человек погибли, 37 пострадали при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.

Информацию о 20 погибших подтвердило и ливанское Общество Красного Креста.

Ранее телеканал сообщал о десяти погибших и порядка 100 пострадавших при взрыве.

05:21 (GMT+4) По меньшей мере 10 человек погибли, до 100 пострадали при взрыве в воскресенье газового танкера в районе Аккар на севере Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.