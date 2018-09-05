МИД ФРГ: Германия сделает все для предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе

Германия сделает все для того, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил журналистам в среду перед отлетом в Анкару, передает ТАСС со ссылкой на телеканала N-TV.

"Тема Сирии будет иметь центральное значение на переговорах, ведь Турция играет очень важную роль в решении вопроса о том, что можно сделать для предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе", - сказал Маас. "Турция на этой неделе будет участвовать в переговорах с Россией и Ираном, на которых будет обсуждать эта тема", - напомнил глава МИД.

"С нашей стороны, мы будем делать все, чтобы поддержать тех игроков в регионе и другие государства, которые занимаются поиском политического решения в Сирии, в том, что касается предотвращения нападения на Идлиб и недопущения гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Маас.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия.

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