Юнкер предложил создать новый альянс ЕС и Африки

12 сентября 2018 12:45 (UTC+04:00)

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложил ЕС выстраивать отношения с Африканским континентом на основе нового партнерства, призванного привлечь инвестиции и создать порядка 10 миллионов рабочих мест, передает РИА Новости.

"Предлагаю создать новое партнерство с Африкой, новый альянс для инвестиций и создания рабочих мест. Такой подход позволил бы создать до 10 миллионов рабочих мест в ближайшие годы", — заявил Юнкер, выступая с посланием о состоянии дел в ЕС в Европарламенте в Страсбурге.

Он призвал также оперативно согласовать решения о выделении средств для развития такого партнерства до выборов в Европарламент в мае 2019 года.

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