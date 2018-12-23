Президент Франции пригрозил жестким ответом манифестантам, устроившим погромы

23 декабря 2018 12:45 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление он сделал вечером в субботу телеканалу BFMв ходе своего визита в Чад, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел [Кристоф Кастанер]. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.

"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул Макрон.

Президент находится с субботы с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции "Бархан". Вместе с 1 тыс. военных он отпраздновал приближение Рождества - традиция таких визитов главы государства, министра обороны или начальника главного штаба в войска, задействованные во внешних операциях, существует со времен президента Жака Ширака.

Как и в прежние годы, рождественское угощение для солдат и офицеров было приготовлено шеф-поваром Елисейского дворца, которым в настоящее время является Гийом Гомез. Две тонны деликатесов были доставлены в Чад на самолете. На вечерний ужин с президентом военные получили закуски с фуа-гра и другими паштетами, блюдо из дичи со сморчками, сыры, пили вино и шампанское, а к кофе каждый участник банкета получил коробку шоколадных конфет. Меню в точности повторяло то, что подавалось в прошлом году французским военным на торжественном ужине на базе в городе Ниамей (Нигер).

В воскресенье Макрон продолжит свой визит в Чад - предстоят его переговоры с президентом страны Идриссом Деби Итно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Франции повысил прогнозируемый дефицит бюджета из-за антикризисных мер Макрона
Европа 18 декабря 04:22
Макрон отменил выступление по внешней политике Франции из-за проблемы "желтых жилетов"
Европа 17 декабря 16:28
Опрос: Большинство французов удовлетворены данными в ходе телеобращения обещаниями Макрона
Европа 11 декабря 10:01
Объявленные Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов
Европа 11 декабря 06:42
Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране
Европа 10 декабря 23:30
Макрон выступит с обращением к гражданам в связи с акциями протеста
Европа 10 декабря 05:23
Лента новостей
Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV
Другие страны 13:01
Роб Собхани: Внешняя политика Президента Ильхама Алиева является ключом к сохранению независимости Азербайджана
Политика 12:09
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек
Другие страны 11:41
Императору Японии исполнилось 85 лет
Другие страны 11:15
Президент Ильхам Алиев избран «Главой государства года»
Политика 10:57
Суд в Японии продлил арест Карлоса Гона до 1 января
Другие страны 10:16
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Худшие фильмы 2018 года
Интересное 09:38
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км
Россия 09:35