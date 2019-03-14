В Германии назвали отказ Британии от Brexit без сделки "сигналом разума"

14 марта 2019 11:17 (UTC+04:00)

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал "сигналом разума" результаты голосования британского парламента относительно вопроса выхода страны из Европейского союза без соглашения, добавив, что никто не заинтересован в отсутствии сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.

"Только что из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не желает, по крайней мере, отсутствия сделки. Никто не заинтересован в отсутствии соглашения, мы неоднократно давали это ясно понять", - написал Маас в Twitter.

Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МВД Франции заявили о дальнейшем сотрудничестве спецслужб ЕС после Brexit
Европа 07:52
Британские депутаты поддержали поправку, препятствующую реализации Brexit без сделки
Европа 13 марта 23:37
Британский парламент рассмотрит поправку о продлении переговоров с ЕС до 22 мая
Европа 13 марта 20:30
В Еврокомиссии заявили, что ЕС изучит вопрос возможной отсрочки Brexit
Европа 13 марта 14:05
Глава МИД Люксембурга: Британцы больше не получат предложений от Евросоюза
Европа 13 марта 12:26
Глава МИД ФРГ надеется, что неупорядоченного Brexit удастся избежать
Европа 13 марта 09:43
Лента новостей
Турция предлагает Туркменистану сотрудничество в области IT-технологий
ИКТ 11:19
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана проведет в Ашхабаде выставку
Туркменистан 11:07
Количество жертв ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье увеличилось
Общество 11:03
Азербайджанская компания «AzVIRT» огласила ход строительства автодороги Баку-Губа-граница с Россией
Бизнес 11:01
SOCAR Energy Ukraine обнародовала объёмы сбыта дизтоплива
Энергетика 10:51
В Западно-Каспийском университете в Баку была организована лекция японского профессора (ФОТО)
Общество 10:50
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО)
Политика 10:39
Азербайджанская компания Bakcell вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди молодежи (ФОТО)
ИКТ 10:30
Министр нефти Египта заявил, что ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии
Арабские страны 10:30