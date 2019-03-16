В Париже более 30 человек задержали в ходе протестов "желтых жилетов"

16 марта 2019 15:24 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Парижа задержали 31 человека в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что последние несколько недель демонстрации "желтых жилетов" проходили в довольно спокойной обстановке, сегодняшняя акция "скорее напоминает акции на первых неделях".

В ходе субботней демонстрации уже применялись дымовые шашки и поджигались автомобили, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Часть демонстрантов в районе Триумфальной арки бросает камни в сотрудников полиции. В небе над столкновениями барражирует вертолет.

Сейчас протестующие продолжают движение по парижским улицам, агрессивно настроенные люди переворачивают и жгут пластиковые мусорные баки, ломают городские электрические самокаты, взрывают петарды и поджигают фаеры.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

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