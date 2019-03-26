Ход Brexit будет определяться парламентом Великобритании

Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна дать им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин.

В поправке не уточняется, какие именно альтернативы будут предложены депутатам, которые должны получить право в эту среду самостоятельно определить повестку дня парламента, чтобы рассмотреть различные предложения, касающиеся ситуации вокруг Brexit. При этом, как ранее сообщали британские СМИ, среди вариантов может быть выбор между проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке.

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