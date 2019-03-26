Ход Brexit будет определяться парламентом Великобритании

26 марта 2019 03:19 (UTC+04:00)

Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна дать им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин.

В поправке не уточняется, какие именно альтернативы будут предложены депутатам, которые должны получить право в эту среду самостоятельно определить повестку дня парламента, чтобы рассмотреть различные предложения, касающиеся ситуации вокруг Brexit. При этом, как ранее сообщали британские СМИ, среди вариантов может быть выбор между проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бирмингеме обнаружили неразорвавшуюся бомбу
Европа 25 марта 21:22
Мэй вынесет на новое голосование сделку по Brexit только при гарантиях ее поддержки
Европа 25 марта 18:44
Петиция за отмену Brexit собрала 5 млн подписей
Европа 24 марта 20:43
Британские министры обратятся к Терезе Мэй с требованием уйти с поста
Европа 24 марта 12:30
Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки
Европа 24 марта 04:21
Британская полиция задержала подозреваемых в нападении на мечети в Бирмингеме
Европа 23 марта 01:55
Лента новостей
Какие действия бортпроводников угрожают жизни пассажиров
В мире 03:35
В США назвали количество боевиков, разгромленных в ходе операции против ИГ
США 02:58
Евросоюз призвал к сдержанности и прекращению провокаций в секторе Газа
Европа 02:33
Англия разгромила Черногорию в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 02:11
Франция и Китай подписали 14 контрактов в различных отраслях
Китай 01:45
Криштиану Роналду получил травму и был заменен
Спорт 01:25
США провели успешные испытания двух противоракет
США 01:07
Названы самые необычные места размещения туристов
Туризм 00:43
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Израиль 00:30