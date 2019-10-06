Джонсон не уйдет в отставку даже в случае вотума недоверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон откажется уходить в отставку, даже если его правительству будет вынесен вотум недоверия, и сделает все возможное, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Со ссылкой на ближайших помощников Джонсона издание сообщает, что премьер не намерен опускать руки, если Брюссель отвергнет его улучшенный план по Brexit, а британские депутаты будут требовать от него выполнения нового закона. Он обязывает правительство запросить у ЕС продления переговоров по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если стороны не придут к соглашению 19 октября.

"Если только полиция не объявится на пороге Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - приводит The Sunday Times слова помощника Джонсона. Газета пишет о том, что премьер скорее предложит главе государства королеве Елизавете II уволить его, нежели сам положит перед ней прошение об отставке, и называет происходящее беспрецедентной эскалацией конституционного кризиса.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. Если стороны не успеют прийти к согласию в течение полутора недель, остающихся до саммита ЕС в Брюсселе 16-17 октября, выход Великобритании из сообщества может быть вновь отложен. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит об отсрочке.

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