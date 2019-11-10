В Румынии пройдут выборы президента

10 ноября 2019 02:22 (UTC+04:00)

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Румынии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.

В стране откроются 18 748 избирательных участков, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00. В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек.

На высшую должность в румынском государстве формально претендуют 14 кандидатов, как от политических партий, так и независимых. Среди них - действующий президент 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии) и другие.

Фаворит гонки - Йоханнис, который лидирует в рейтингах с большим отрывом - 40-45% голосов против 25% в поддержку Дьякону. Действующий президент обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом, особенно после прихода к власти 4 ноября либерального правительства Лудовика Орбана.

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