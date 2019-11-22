Хайко Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против вывода "в одностороннем порядке" американского ядерного оружия с территории Германии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство DPA.

С таким заявлением он выступил в японской Хиросиме, которую посетил в рамках визита в Японию для участия во встрече глав МИД стран Большой двадцатки. Левые оппозиционные партии Германии, в частности, партия Левые, Зеленые неоднократно выступали с призывами вывести ядерный арсенал США с территории страны. В партии Масса СДПГ также озвучивали подобные идеи.

"Это ничему не поможет, если ядерное оружие переместить из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, оно должно исчезнуть всюду", - заявил Маас.

Он добавил, что в вопросе ядерного разоружения требуются договоренности на "широком базисе, а не в отношении отдельных стран". При этом он подчеркнул, что выступает за мир, свободный от ядерного оружия. "Нашей целью должен оставаться мир без ядерного оружия, даже если этого непросто достичь или даже если это потребует много времени", - добавил министр.

По данным СМИ, в Европе хранится порядка 150 единиц тактического ядерного оружия США, в частности, в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. Бельгийская De Morgen, в июле текущего года опубликовавшая копию доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО, писала, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии (около 20 тактических бомб), Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

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