Испания решила выслать из страны трех боливийских дипломатов

30 декабря 2019 22:03 (UTC+04:00)

Правительство Испании решило выслать трех дипломатов Боливии в ответ на объявление персонами нон грата нескольких дипломатов пиренейского королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета El Pais.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес ранее объявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько испанских дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства" Боливии. При этом, как заявила в понедельник глава МИД южноамериканской республики Карен Лонгарик, временное правительство Боливии не планирует разрывать дипломатические отношения с Мексикой и Испанией.

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