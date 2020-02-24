В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, как покушение на убийство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в пресс-релизе ведомства.

Прокуратура подтвердила данные СМИ, что в результате инцидента пострадали около 30 человек, некоторые получили серьезные повреждения. Среди потерпевших есть дети.

Водитель автомобиля, въехавшего в толпу в немецком Фолькмарзене, получил травмы, допросы начнутся после выздоровления.

"Обвиняемый будет предоставлен следователям, как только это позволит состояние здоровья", - добавляет прокуратура.

Мотивы действий обвиняемого - 29-летнего местного жителя с немецким гражданством - пока не установлены. "Следствие будет работать во всех направлениях", - говорится в сообщении.

В понедельник автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. Издание Bild сообщило о более 30 пострадавших, из них треть получила серьезные травмы.

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.