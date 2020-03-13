Во Франции произошел взрыв на заводе
Взрыв прогремел в пятницу на заводе компании Saipol неподалеку от города Руан (департамент Приморская Сена) на северо-западе Франции. Как сообщила радиостанция France Bleu, на предприятии начался пожар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, работники предприятия были эвакуированы. Как указала префектура департамента в Twitter, на место прибыли пожарные, установлен 500-метровый периметр безопасности.
Завод имеет европейскую классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.
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