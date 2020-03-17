УЕФА хочет провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце июня

УЕФА из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции планирует перенести финал Лиги чемпионов 27 июня, а финал Лиги Европы 24 июня. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Marca.

Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса.

Как ранее сообщила на своем официальном сайте Норвежская футбольная ассоциация, чемпионат Европы по футболу, который должен был стартовать в середине июня, перенесен с 2020 года на 2021 год.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.