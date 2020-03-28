Шесть человек инфицированы коронавирусом в Ватикане

Шесть человек, инфицированных коронавирусом нового типа, выявлены в Ватикане в ходе проверок, которые провело управление по здравоохранению и гигиене папского города-государства. Об этом сообщил в субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент среди сотрудников Ватикана и его граждан выявлены шесть случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания, - проинформировал он. - Можем подтвердить, что у заразившихся не было контактов ни с Папой Римским [Франциском], ни с его ближайшими помощниками. Из соображений предосторожности были приняты меры по дезинфекции и проведены тесты в общей сложности среди 170 сотрудников Святого престола и постояльцев гостиницы "Дом святой Марфы" (резиденция понтифика - прим. ТАСС). Все они дали отрицательный результат". При этом не уточняется, сдавал ли анализы на коронавирус сам 83-летний Франциск.

Бруни также подтвердил, что среди инфицированных есть сотрудник Госсекретариата, проживавший в "Доме святой Марфы", о чем ранее сообщили итальянские СМИ. Этот человек помещен в римскую больницу, его состояние опасений не вызывает.