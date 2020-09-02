Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил в среду официальный представитель 83-летнего политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина", - сказал представитель.