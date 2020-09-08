Министра труда Словакии отправили на карантин из-за заражения его подчиненного

Министр труда, социальных дел и по вопросам семьи Словакии Милан Крайняк находится в самоизоляции из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников его ведомства. Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Крайняк не находился в непосредственном контакте с инфицированным. Медики тем не менее приняли решение о необходимости направить его на карантин.

Крайняк стал вторым словацким министром, которому предписали находится на самоизоляции. В понедельник Словацкое радио сообщило о направлении на карантин министра здравоохранения Марека Крайчи. Они продолжают работать удаленно, находясь дома. Предполагается, что эта ситуация сохранится до следующей недели.

Кабмин во главе с премьером Игорем Матовичем соберется на очередное заседание в среду.