На заводе в пригороде английского Бристоля произошел взрыв

Четыре человека погибли, один пострадал в результате взрыва, произошедшего на заводе по переработке сточных вод в портовом районе города Бристоль на юго-западе Англии. Об этом сообщил в четверг журналистам главный инспектор местной полиции Марк Ранэйкрс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении правоохранительных органов, на заводе компании Wessex Water в Эйвонмауте, пригороде Бристоля, взорвался бак для химических реагентов. Ранэйкрс подчеркнул, что инцидент никоим образом не связан с терроризмом. Он также добавил, что травмы, полученные одним из работников предприятия, не угрожают его жизни.

Ранее местная пожарная и спасательная служба проинформировала о "поступлении сообщения о мощном взрыве". При этом, по словам властей, пожар, возникший на месте взрыва, был быстро потушен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших. "Глубоко опечален новостью о гибели четырех человек в Эйвонмауте. Наши мысли с родственниками погибших. Спасибо пожарным и спасателям, которые работали на месте инцидента", - написал глава правительства в своем Twitter.