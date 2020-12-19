Макрон рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в пятницу, что, несмотря на коронавирус, чувствует себя нормально, но работает более медленными темпами. Видеозаявление главы государства размещено на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня те же симптомы, что и в четверг: усталость, головные боли, сухой кашель", - сказал, в частности, он. У Макрона в четверг было диагностировано вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19. Он самоизолировался в своей загородной резиденции "Лантерн", находящейся на территории версальского дворцового комплекса.

Президент Франции сообщил, что "внес свои данные как заболевшего во французскую мобильную программу выявления контактов с носителями вируса TousAntiCovid". "Я сделал это для того, чтобы все, кто был со мной в контакте, были информированы. Администрация Елисейского дворца уже оповестила всех, бывших со мной в контакте в предыдущие 24 часа", - сказал Макрон.

Он отметил, что встречался "с большим числом политиков, с членами правительства Франции, руководителями других стран". "Также я был в контакте с членами своей семьи, с сотрудниками охраны. Все бывшие со мной в контакте изолированы и проходят тесты", - сказал он.

Президент отметил, что, "разумеется, продолжает заниматься повседневной деятельностью по управлению государством совместно с премьер-министром Жаном Кастексом и своей администрацией". "Работа моя несколько замедлилась из-за вируса, но я продолжаю заниматься основными досье - эпидемией, текущими вопросами управления, проблемой Brexit", - сказал Макрон.

Французский президент сердечно поблагодарил всех, кто направил ему послания с выражением симпатии и поддержки. Он пообещал "каждодневно и в обстановке полной гласности сообщать о ходе своей болезни". "Нет причин полагать, что развитие будет проходить в худшую сторону, я нахожусь под присмотром врачей", - сказал он. Макрон заверил, что неукоснительно соблюдал все меры по защите от коронавируса, и призвал к этому все население Франции.