Британский парламент окончательно утвердил соглашение о будущих отношениях с Евросоюзом

Британский парламент одобрил сделку о будущих отношениях с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на четверг одноименный билль, частью которого является упомянутое соглашение, прошел все стадии законодательного рассмотрения.

Во время чрезвычайного заседания, ради которого парламентарии прервали рождественские каникулы, документ был сначала одобрен нижней Палатой общин, затем - верхней Палатой лордов. После этого, вернувшись неизмененным в нижнюю палату, он окончательно принят.

Для того чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать глава государства, королева Елизавета II. Не исключено, что так называемая королевская санкция будет выдана в ближайшие часы, что позволит новому закону вступить в силу с 1 января, когда между Великобританией и ЕС закончится переходный период, и королевство покинет единый рынок и таможенный союз Евросоюза.