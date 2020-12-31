В Великобритании выявили рекордные 55,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вот уже третьи сутки подряд в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 964 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был отмечен крупнейший суточный прирост смертей с 24 апреля.

За последние семь дней в стране было отмечено без малого 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Число смертей выросло на 8% по сравнению с прошлой неделей. В общей сложности в Великобритании умерло более 73,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,5 млн.