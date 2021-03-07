Исландия выделила €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу
Правительство Исландии выделило €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу Хансу Йонатану. Об этом пишет издание Iceland Monitor, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
Памятник авторства Сигюрдюра Гудмундссона установят в городе Дьюпивогюр.
Ханс Йонатан родился в датской колонии на Карибах в 1784 году. Его мать была рабыней, а отец, вероятно, европейцем. В 12 лет ребенок переехал в Данию, где он сбежал из рабства и вступил во флот. Позже Ханс добивался своего освобождения в суде, но проиграл дело. В 1802 Йонатан сбежал в Исландию, где жил как свободный человек. Он женился на а местной жительнице Катрин Антониусдоуттир, у них родилось двое детей.
В настоящий момент в Исландии живут не менее ста тысяч его потомков.
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