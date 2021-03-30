Проармянский лоббист Франк Энгель покидает должность в разгар коррупционного скандала

БАКУ / Trend / - Бывший депутат Европарламента Франк Энгель, известный как проармянский лоббист, уходит с поста председателя Национального комитета Христианской социальной народной партии в разгар коррупционного скандала, сообщает Trend со ссылкой на люксембургские СМИ.

Новости об отставке появились после того, как члены его собственной партии сообщили о нем в прокуратуру с обвинениями в том, что он обманным путем заключил контракт с некоммерческой ассоциацией ASBL CSV-Frëndeskrees в 2019 году.

Отметим, что в 2014 году Энгель возглавлял неофициально созданную в Европарламенте группу дружбы с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе.

Известно, что он многократно незаконно посещал ранее оккупированные азербайджанские земли, в том числе провел там свой медовый месяц, после того как летом 2017 года женился на армянке Татев Манукян. Позже он даже добавил к своей фамилии «армянское» окончание «ян».

Энгель также хорошо известен своими призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана, и пропагандой незаконного сепаратистского режима, созданного на ранее оккупированных азербайджанских землях.