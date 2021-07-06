Премьер Словении призвал не допустить четвертой волны коронавируса в Европе

Предотвращение новой волны пандемии в Европе осенью 2021 года относится к основным задачам Любляны. Об этом заявил во вторник премьер-министр Словении Янез Янша в ходе презентации приоритетов словенского председательства в Совете ЕС перед Европарламентом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш первый краткосрочный приоритет - это сделать все возможное, чтобы не допустить четвертой волны [пандемии], которая снова бы остановила социальную жизнь в Европе и развитие Евросоюза. Мы делаем все для подготовки к ней и для того, чтобы она не представила таких проблем и ограничений, свидетелями которых мы были прошлой осенью", - подчеркнул словенский премьер.

Янша добавил, что Евросоюз должен организовать информационную кампанию в поддержку вакцинации населения от коронавируса с привлечением знаменитостей.

"Нам необходима общеевропейская кампания, в рамках которой знаменитые и популярные спортсмены, деятели культуры будут призывать людей пользоваться достижением европейской науки - вакцинами, которых сейчас хватит всем. То, что вакцина от коронавируса была создана в столь короткие сроки, - настоящее чудо. Если Европа осенью снова будет закрыта [на карантин] из-за нашей неспособности убедить людей вакцинироваться, ущерб будет колоссальным", - отметил словенский премьер.

Председательство в Совете ЕС осуществляется государствами сообщества на полугодовой ротационной основе. Срок председательства Словении начался 1 июля, а с началом 2022 года руководство организацией перейдет к Франции.