В Германии машинисты пассажирских поездов начали вторую за две недели забастовку
Машинисты пассажирских поездов в Германии с 02:00 понедельника начали общефедеральную забастовку, которая продлится два дня и закончится в ночь на среду. О стачке ранее объявил профсоюз GDL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Профсоюз требует от концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. В концерне сделали ответное предложение, но глава GDL Клаус Везельски его не принял.
Забастовка грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии. В ходе прошлой стачки, которая проходила в середине августа, было отменено 75% поездов дальнего следования.
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