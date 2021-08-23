В Германии машинисты пассажирских поездов начали вторую за две недели забастовку

Машинисты пассажирских поездов в Германии с 02:00 понедельника начали общефедеральную забастовку, которая продлится два дня и закончится в ночь на среду. О стачке ранее объявил профсоюз GDL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Профсоюз требует от концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. В концерне сделали ответное предложение, но глава GDL Клаус Везельски его не принял.

Забастовка грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии. В ходе прошлой стачки, которая проходила в середине августа, было отменено 75% поездов дальнего следования.